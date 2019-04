Başkan Ali Çetinbaş: "Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Milli iradenin her şeyin üzerinde olduğunu kaydeden Çetinbaş, "Bugün 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin merkez ilçemiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz aynı zamanda il genel meclisimiz açısından bir değerlendirmesini yapmak üzere bir araya geldik. Milletimizin taktiri her şeyin üzerindedir. AK Parti kurulduğu günden bugüne sırtını millete dayamış ve milletin iradesini bütün her şeyin üzerinde görmüş bir siyasi partidir. Dolayısıyla milletimizin taktirini saygıyla karşılıyoruz. Neticesinde ortaya çıkan tablo demokrasimizin bir parçasıdır. Yapılan seçim, yerel seçim olması hasebiyle her seçim bölgesinde ayrı ayrı sonuçlar ortaya çıktığından siyasi partimizin toplamda almış olduğu oyu ancak il genel meclisi oylarına göre söyleyebiliyoruz. 13 ilçemizde, köylerimizde, ilçe merkezlerimizde ve beldelerimizde toplam 366 bin 184 oyun 162 bin 296'sını alarak Kütahya'da en yüksek oyu almış parti olarak yine AK Parti'miz yer almaktadır. 37 toplam üyeli il genel meclisimizin 27'sini AK Partili üyeler, 8'ini Milliyetçi Hareket Partili, 1 CHP ve 1'de Saadet Partili üyeden oluşmaktadır. Neticesinde yüzde 45'e yakın il genel meclisinde bizleri destekleyen hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 12 ilçemizin toplamda 10'unda seçmenlerimizin tercihi AK Parti'mizden göstermiş olduğumuz adaylardan yana olmuştur. Sadece iki ilçe Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı tarafından yönetilmek üzere seçilmiş durumda. Toplam oy oranına baktığımızda Pazarlar; Kütahya AK Parti açısından Yüzde 72. 50 ile en yüksek oyu alan ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre ilçemiz tüm Türkiye'de yapılan seçimler arsında yine ilçeler arasında ilk 5 içerisinde yer almıştır. Teşkilatımızdaki kardeşlerimizi yapmış oldukları gayretlerden dolayı tebrik ediyorum. İkinci sırada ise Hisarcık ilçemiz Yüzde 61 oy oranı ile yer alıyor. Üçüncü Sırada ise Şaphane ilçemiz var. AK Parti Belediyelerinde veya muhalefet belediyelerinde yine seçmenimizin tercihi ile belediye meclislerinde AK Parti'nin temsil edildiği sayı ise toplamda 94 olarak gerçekleşti. Bu sayı Milliyetçi Hareket Partisi'nde 34, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15, Saadet Partisi'nde 8, İYİ Parti'de 14, bağımsız meclis üyesinde 1, Demokrat Parti'den de 3. Belediye Meclislerinin tamamını kasten söylüyorum; yüzde 50'nin üzerinde belediye meclislerinde halkımız temsili AK Parti'den gösterilmiş. Her seçim; bir muhasebe, bir değerlendirme döneminin başlangıcıdır. Ben ayrıca bunu her seçim geleceğe dair yapılacak işlerin, hizmetlerin başlangıç periyodu olarak görüyorum. Bu 2014 Mahalli İdareler seçiminden bu yana yaşadığımız seçim sıralaması normalde 24 yıla falan tekabül ediyor. 4 veya 5 yıllık periyotlarda düşündüğümüzde her biri bir başlangıç manası taşıyor. Sandık sandık, mahalle mahalle, köy köy, belde belde, seçim sonuçlarımız elbette merkezimizde dahil partimizin yetkili kurulları tarafından değerlendirilmektedir. Hangi bölgelerde ne kadar eksiklerimiz var, seçmen tercihleri ne yönde değişmiş hepsinin değerlendirmeleri ve bundan sonra yapılacak seçimlerde daha iyiye evrilmesi adına teşkilatımızın çalışmaları başlamış durumdadır. Ben mahalli idareler seçimlerinden sandık müşahitlerimizden sandık yönetim kurulu üyemize, mahalle teşkilatlarımızdan mahalle başkanımıza, ilçe belde teşkilatlarımızın tamamına kadar ortaya koymuş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ALİM IŞIK'I TEBRİK EDİYORUM"

"Kütahya İl Belediyesinde seçimi göğüsleyen Sayın Alim Işık'ı tebrik ediyorum" diyen Başkan Çetinbaş, "Kütahya ortak paydamız olduğuna göre, Kütahya'mıza yapılan, yapılacak olan hizmetlerde Kütahya sevdamız adına Kütahya'ya yapılacak her iyi işin arkasında olacağımızı beyan etmek isterim. Son olarak milletimizin hizmetkarı ve onların gösterdiği yolda siyaset yapacağımızı beyan etmek istiyorum ve mahalli idareler seçiminde siyasi partimizi tercih eden veya etmeyen tüm kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda şehrimizde yaşam sürmesi adına hizmet edeceğimizi beyan ediyor ve her birine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"KONUŞMAMIN TAMAMINA BAKILMALI"

Seçim çalışmaları kapsamında ifade ettiği bazı sözlerle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilerin sorulması üzerine konuşan Çetinbaş, “Hangi siyasi görüşte olursa olsun insanları sevdiğim ve değerli bulduğum için siyaset yapıyorum. Bir il başkanının vazifesi genel başkanının, genel başkan yardımcılarının, bakanların seçim sathı mahallindeki sözlerini, ifadelerini kendi seçim bölgesindeki seçmenlere anlatmasıdır diye düşünüyorum. Ancak herhalde üzerine en kasıtlı şekilde gelinen siyasetçi de benimdir, diye düşünüyorum. Ben 'zillet, illet ittifakı' derken genel başkanlarımızın sözlerini, 'şer ittifakı' derken de bakanlarımızın sözlerini kullanmıştım. Şer'den kastım, memleketin hayrına olmayan, bir araya gelmek meselesidir. Yoksa seçmene hakaret etmek değildir. Sonra, 'bu ittifakta olanların sokağa çıkacak şansları olmayacak' sözünü de kullandım. Eğer metnin devamına, gelişine bakılırsa, bu siyaseti güdenlerin hicap duyup milletin yüzüne bakamayacak halleri kalmayacak manasındadır. Yoksa insanları tehdit etmek kastımız değil ama sosyal medyada kasıtlı bir şekilde, daha önce başka meselelerde de iki saatlik bir videonun 20 saniyesini, 20 dakikalık bir konuşmanın 9 saniyesini keserek kastettiler. Onlara da hakım helal olsun. Sosyal medya kirlenmiş, aklına gelen herkesin her şeyi yazdığı bir mecra.

Yine sosyal medyada belediye başkan adayımızın önüne geçtiği ile alakalı böyle bir yaklaşım olabilir mi? Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla oradaki sözüne cevap vermek için hızlıca hareket ediyorum. Herhalde herkes böyle yapardı ama hiç prosedürde olmadığı halde miting meydanında birbirimizi kucaklamamız sadece Kütahya il başkanının Kütahya seçmenine bir mesaj olarak basının önünde cereyan etmesine rağmen hiçbiriniz yayınlamadınız ama Sayın Cumhurbaşkanımıza cevap vermek üzere geçerkenki hareketimiz sosyal medyada tepkiye yol açtı. Şahsıma çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER SEÇİMİ KENDİ PERİYODU İÇERESİNDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Seçim çalışmalarını eksiksiz olarak tamamladıklarını ifade eden Başkan Ali Çetinbaş, "Kütahya 15 belde, bunun 7'si AK Partili, 12 ilçenin 10'u AK Partili ama haberleri bir Türkiye haritası çizer, bütün hepsini alsanız il belediyesini alsanız orası AK Parti'nin olmayan renkte boyanır ve orayı kaybetmiş gözükürsünüz. İl Genel Meclisi oyları açısından yüzde 45' varan oy alsanız da belediye meclislerinin hem belde hem ilçe yüzde 60'a varan oranda temsil hakkı kazansanız da bu çok önemli. Bizim il merkezindeki belediyenin kaybedilmesi ile alakalı ve değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. 2 taraflı bir denklem; hem sizin ortaya koyduklarınızı değerlendirmek gerekir hem de siyasi rakibimizin ortaya koyduklarını değerlendirmemiz gerekir. Sayın Milletvekilimizin algı ile ilgili sözlerinin oy düşüşümüzde etkili olduğu kanaatindeyim, Cumhur ittifakının AK Parti ile MHP arasında sadece Kütahya'da değil birçok seçim bölgesinde geçirgenliği artırdığı kanaatindeyim ve birçok nedenleri de çalışacağız.Her seçimi kendi periyodu içerisinde değerlendiriyoruz. Biz 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde Türkiye genelinde hükümet kuracak orana ulaşamayan AK Parti içerisinde de bir değerlendirme yaptık ve seçmenin mesajını aldık, girilen genel seçimler açısından Kütahya rekoru olan 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde de aynı değerlendirmeyi yaptık, halk oylamasında da yaptık, 24 Haziran'da da yaptık, bugünde yapıyoruz. Bu sadece Kütahya teşkilatında değil bütün teşkilatların hem seçim çalışmalarıyla alakalı doğru ve eksiklerinkileri ile muhasebe hem de gelecek adına planlama manası taşıyor. Niçin? Hangi eksikliklerden dolayı AK PArti'ye olan eğilimde bir azalma var bunların tamamı değerlendiriliyor" dedi.

"ERDOĞAN'LA BİRLİKTE MEMLEKETİME HİZMET EDECEĞİZ"

Sosyal medyada yapılan istifa ile ilgili yorumları değerlendiren Başkan Çetinbaş, “Bir seçim bölgesinde biz seçimi kazandık, hangi AK Partili gidip MHP'li veya CHP'li İl başkanının istifasını isteyebilir. Bu nasıl bir durum. Biz görevlerimizi talimatla alıyoruz. Genel başkanın temsilcisiyim, onu temsil etmem veya etmememle alakalı bir durum. kendi irademle bu görevi bırakırsam yapamamakla alakalı bir mazeret ortaya koymam gerekir. Buralar hizmet noktasıdır. Biz hata yapar mıyız? Yaparız, Kast eder miyiz? Etmeyiz. Partimizi yetkili kurulları artık bu görevi şu kardeşimiz yapsın derse biz onun emrinde adam olarak çalışırız. Ömrümüzün sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasetin arkasında onunla birlikte memleketimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.