Başkan Ali Çetinbaş: Öğretmenlerimize milletçe şükran ve minnet borçluyuz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Görevlerini özveri ile yerine getiren öğretmenlerimiz her zaman büyük övgü ve takdire gönlümüzde daima müstesna bir yere sahiptir. Öğretmenlerimize milletçe şükran ve minnet borçluyuz" dedi.

Çetinbaş, Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, son 16 yılda AK Parti iktidarları döneminde eğitime yapılan yatırımların büyük bir oranda arttırıldığını dile getirdi.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerle de el ele vererek çalışacaklarını ifade eden Başkan Çetinbaş, "Ülkemizin, dünyanın güçlü ve saygın devletleri arasına girmesinde en önemli paylardan birine de, fedakar ve cefakar, sevgili öğretmenlerimize aittir. Yurdumun her köşesinde zorlu şartlar altında görevlerini özveri ile yerine getiren öğretmenlerimiz her zaman büyük övgü ve takdire gönlümüzde daima müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize milletçe şükran ve minnet borçluyuz. Bilgi ve teknolojinin dünyanın her yerini ulaştığı günümüzde bilginin üretilmesi ve güncellenmesi, sağlıklı bir şekilde Topluma adapte edilmesi büyük önem arz etmektedir. Eğitime yapılan yatırımlar sürekli gelişmekte ve artmaktadır. Son 16 yılda AK Parti iktidarları döneminde eğitime yapılan yatırımlar aynı doğrultuda büyük bir oranda artmıştır. Artık milli bütçemizden eğitime ayrılan bütçe en fazla payı almaktadır. Okullarımızda derslik sayım, bugüne kadar görülmemiş bir yatırımla göstererek tam gün eğitim sistemine hazır hale getirilmiştir. Okullarımız her yönden kalite ve teknolojik eğitime dayalı olarak üstün bir seviyeye getirilmiştir. Bu noktada ülkemiz çağdaşlaşma, hedeflerine ulaşma yolunda değerli öğretmenlerimiz ile el ele vererek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha sevgili yavrularımızı, büyüyen bir fidan gibi, açan bir çiçek gibi yetişen, şefkatini ve alın terini esirgemeyen değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gönülden kutluyorum. Görevi başındaki öğretmenlerimize çalışmalarında başarılar diliyor, kalbi her zaman eğitim aşkı ile dolu olan öğretmenlerimize de sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Başöğretmeniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikali öğretmenlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)