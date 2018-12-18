Başkan Ali Çetinbaş: Ortak paydamız Kütahya

AK Parti heyeti, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, KUTSO Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç,KUTSO Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Güncel ekonomik ve sosyal konularda görüş alış verişi yapılan ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO'nun kurumsal yapısı ve çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı. Özotraç, şehrin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için, halk, sivil toplum kuruluşları, üniversite, siyaset, yerel yönetimler ve basın olmak üzere altı faktörün işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. Özotraç, şehrin, bölgenin ve ülkenin iktisadi gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen tüm çalışmalarda, KUTSO'nun göreve ve işbirliğine hazır olduğunu yenileyerek, şehrin taleplerinin, sorun ve çözümlerinin, siyasi otoritelere aktarılmasının önemine değindi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Ortak paydamız Kütahyamız. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız Yönetimi ve Meclis Yönetimi ile birlikteydik. Önümüzdeki dönemde işbirliğini artırarak devam ettirme yönündeki mutabakatımız heyecan vericiydi" ifadelerini kulandı.

Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, belediyenin en önemli paydaşının KUTSO olduğunu dile getirerek, KUTSO'da başarılı çalışmalar yapıldığını, bunların memnuniyet verici olduğunu belirtti. (EFE)