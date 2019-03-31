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Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda kullandı.


Başkan Çetinbaş ve eşi Gülistan Çetinbaş oy verme işlemini, saat 11.30'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda 1103 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Çetinbaş, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-)

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