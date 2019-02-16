Başkan Ali Çetinbaş: Şer ittifakın Kütahya'da belediye seçimini kazanma ihtimali yok

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında oluşan Yenikapı ruhuyla birlikte ortaya çıkan Cumhur ittifakını esas itibarıyla vakti geldiğinde yapılacak yerel bir seçim için oluşturulmuş bir ittifak olmadığına vurgu yapan Başkan Ali Çetinbaş, ”Cumhur ittifakı bu milletin çocuklarının geleceği, ülkemizin bekası için özellikle iki siyasi partinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşılıklı fedakarlık ve anlayış üzerine kurdukları bir ittifaktır. İttifakımızın gayesi ülkemizin bekasıdır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımızda derdimiz kimin milletvekili olduğu, kimin Belediye Başkanı olduğu meselesi değildir. Sizlerin de ulusal basında takip ettiği gibi 30 büyükşehir de Cumhur ittifakı modeli tamamlanmış durumdadır.

Hem AK Parti Genel Merkezinde, hem de Milliyetçi Hareket Partisi yetkili kurullarında bu ittifaka ilave edilecek iller incelenip karşılıklı olarak müzakere edildiğini biliyoruz. Kütahya'mız ile alakalı şu ana kadar bize ulaşmış bir ittifak çalışması veya bununla alakalı Genel Merkezimizde aldığımız bir bilgi yoktur. Kendisinden sorup öğrendiğime göre Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli İl Başkanı Ferhan Yıldırım beye de ulaşmış herhangi bir bilgi yoktur. Ne gördüğümüze bakarsak, bugüne kadar olanlarla alakalı söylüyorum; Bir şehirde eğer ittifak uygulanıyorsa o tüm şehri kapsıyor. Yani herhangi bir Anadolu şehrinin 1-2 ilçesinde ittifak olur, diğerlerinde ayrı ayrı seçime girilme modeliyle henüz karşılaşmış değiliz. İttifak belki de ortaklaşmakta demektir.

Neticesi de kazanmak üzerine kurulur. Daha yukarıdan baktığımızda Cumhur ittifakının toplamda aldığı oy oranı o seçim bölgesinde en çok olmasıyla alakalıdır elbette. Çünkü 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur ittifakının aldığı oy oranı 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de korunuyor olması lazım. Bu açıdan Kütahya'ya bakarsak; Biz böyle ayrı ayrı seçime girsek Cumhur ittifakının toplam oy oranında bir azalma olduğu kanaatinde değilim. Ama takdir Genel Merkezlere ait. Ona göre hareket edip süreci tamamlayacağız. Kanaatimize göre 81 ile yayılması durumunda elbette ki Kütahya'da içinde olur. Ama gerek bizim tarafımızdan, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Genel Merkezlere iletilmiş bu bağlamda bulunmamaktadır.

Hatta buraya gelmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Belediye Başkan adayı Alim Işık ve Milletvekili Ahmet Erbaş ile bu hususu istişare ettik. Böyle çok dert bir şey değil. Ama şimdi ben size soruyorum; Kütahya'yı merkez açısından değerlendiriyorum. Örnek veriyorum, Kütahya'da seçimi diyelim ki AK Parti kazanıyor. AK Parti yoksa kim kazanır? Milliyetçi Hareket Partisi. Zaten şer ittifakı veya millet ittifakı olarak tabir ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve arkalarında duran HDP'nin oluşturduğu ittifakın bir araya gelerek veya ayrı ayrı Kütahya'da belediye seçimini alma ihtimali var mı? Yok, o zaman bir risk gözükmüyor” diye konuştu.