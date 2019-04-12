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Başkan Ali Çetinbaş: Tavşanlı'daki sonuç bizi mutlu etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin ardından 3.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından 3. kez göreve seçilen Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'e AK Parti heyeti tebrik ziyaretinde bulundu.


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Mustafa Güler'i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.


Ali Çetinbaş, Tavşanlı'da alınan sonucun kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydederek, Başkan Mustafa Güler'in önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine çok önemli projelere imza atacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.


Ziyaret sonrası Ali Çetinbaş, AK Parti ailesi olarak Belediye Başkan Mustafa Güler'e Kütahya'nın simgesel noktalarına dikkat çeken 3 boyutlu kitap hediye etti.


Belediye Başkanı Mustafa Güler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

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