Başkan Ali Köse, güven tazeledi

kez başkanlığa getirildi.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğinin olağan kongresi, dernek binasında gerçekleştirildi. Toplam 114 üyeden 62 üyenin katıldığı ve tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Ali Köse 4.kez başkanlığa seçildi.

Faaliyet raporlarının okunup, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi, tahmini gelir gider bütçesinin belirlenmesinin ardından tek liste ile gidilen seçimde, Ali Köse kongreye katılan 62 üyenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise, Yılmaz Altın, Hayrullah Akar, Hakkı Koca ve Ahmet Demirbaş seçildi.(MA-EFE)