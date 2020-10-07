Başkan Ali Var: “Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz”

Ziyaretleriyle ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte komşu ilçemiz Emet Kaymakamlığını, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ettik. Kaymakamımız Hasan Çiçek'e, Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a ve AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner'e göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. İki ilçe bir arada olup birlik ve beraberlik çerçevesinde bölgemizdeki projelerin ve çalışmaların takipçisi olacağız. Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.