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Başkan Ali Var: "Gazetecilerin verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir"

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Gazetecilerin verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Gazetecilerin verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.


Kahvaltı programında tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Gününü kutlayan Var, ”Haberdar etme misyonunu yerine getirmek için her şartta gece gündüz demeden görevleri peşinde koşan gazetecilerin verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir” dedi.

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