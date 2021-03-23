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Başkan Ali Var: “Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır”

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, “Yaşlılar Haftası” nedeniyle ilçe ve köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldıklarını belirtti.


İlçe Başkanı Ali Var, “Kültürümüzün ve milli değerlerimizin temsilcisi yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır. Geleceğe emin adımlarla ilerlemek için onlardan aldığımız güç ve gördüğümüz sevgiye ihtiyacımız var. Yaşlılar Haftası vesilesiyle tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Ziyaretlerin en güzelidir büyüklerimizi unutmayıp ziyarette bulunmaktır. Bizlerde ilçemizde yaşayan çok kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık” dedi.


AK Parti İlçe Başkanlığının yaşlı ziyaretine AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve Hisarcık AK Genç yönetim kurulu üyesi Mehmet Yel katıldı.

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