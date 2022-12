Başkan Alim Işık: "Açılan her iş yeri şehrimize değer katıyor"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, işletmeciliğini Cevdet Korkmaz'ın yaptığı mağazanın açılışını yaptı.

Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açılan her iş yerinin istihdama ve şehre katkı sağladığını belirterek, “Şehrimize böyle güzide bir iş yerini kazandıran Cevdet Korkmaz ve ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doqu Home gibi bir markayı şehrimize getiren müdürümüze ve yetkililerimize de teşekkür ediyorum. Cevdet Korkmaz da Kütahya'nın markalarından birisi. İnşallah iki marka bir araya geldiğinde daha da güzel işleri birlikte yaparsınız. Bulunduğumuz mevki şehrimizin en güzide mevkilerinden birisi, esnafımızın yoğunluklu olarak bulunduğu bir bölge. Yer olarak da isabetli olmuş. Karşıda da önümüzdeki yıl tamamlamayı düşündüğümüz yeni bir iş merkezimiz yapılıyor. Dün itibariyle toplam 282 adet fore kazık çakma işlemi tamamlandı, hafriyat işleri başladı. Amacımız, arka tarafta olan mevcut iş yerleri bulunan hemşehrilerimizi mağdur etmeden oraya taşıyıp yeni iş yerleriyle beraber bu tür markaların şehrimize daha çok gelmesini sağlamak. İnşallah her iki taraf için de şehrimiz için de hayırlı olur. Cevdet Korkmaz'a da daveti için ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzide bir toplulukla aynı havayı teneffüs etmek ve yeni açılmış bir iş yerine daha şehrimizi kavuşturmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizi sevindiren şu; Her yeni açılan iş yerimiz bir önceki açılana göre daha kaliteli ve nitelikli hizmet verecek şekilde açılıyor. Hemşehrilerimiz her türlü hizmetin en güzeline layık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.