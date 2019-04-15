Başkan Alim Işık, anne duası aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kütahya Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık, Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde ikamet eden annesi Meryem Işık'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf da paylaşan Işık, "Biricik annemizin elini öpüp hayır dualarını almanın mutluluğunu yaşadık. Allah tüm ana babalarımıza hayırlı ve uzun ömürler versin" ifadelerine yer verdi. (EFE-)