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Başkan Alim Işık, bayramda hastaları yalnız bırakmadı

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret etti.


Ziyarette hastane yöneticilerinden Konona virüs 'Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.


Hastanelerde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Başkan Işık, onlarla tek tek ilgilenip, aileleriyle görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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