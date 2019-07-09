Başkan Alim Işık: Belediye Kütahyaspor 5 yıl içerisinde 1. Lig'de olacak"

BAL Ligi takımlarından Kütahyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kütahyaspor Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, tek liste ile aday olan Cahit Özel, oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kütahyaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hedeflerinin birinci lig olduğunu kaydetti.

Işık, "Seçim öncesi, belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda Kütahyasporumuzu bu 5 yıl içerisinde 1. Lige çıkaracağız demiştik. İnşallah 5. yılın sonunda 2024 yılında bu takım 1. Lige yükselen bir takım hedefledik. Yoksa öncesi zaten vardı. Bölgesel amatör ligde oynayacaksa neden bu kongreyi yapıyoruz? Hepimizin, parolası, nasip olursa bu yıl kesinlikle şampiyonluk. Bunu yaparken de bugüne kadar olduğu gibi Kütahyasporun değerli yöneticilerini kimsenin kapısında kul ve köle yapmayacağız. Kütahyaspor'un banka hesap numarasını bilboard da ilan edeceğiz ve Kütahyalıyım diyen, Kütahyasporu seviyorum diyen herkes parasını oraya yatıracak. Yatmazsa Kütahya Belediyesi, kendi şirketleriyle bir sponsorluk anlaşması yapacak ve bunun bedelini ödeyecek. Önce Kütahyaspor sevdası olanlar görev alacak, bu arkadaşlarımız burada oynayacak, hedefi buna göre koyacak" dedi.

"Kütahyaspor siyaset üstü"

"Biz seçim öncesi Kütahyaspor ve Kütahyaspor taraftarını siyaset üstü kabul ederek, bu konuları çok fazla konuşamaya gayret ettik" diyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ama hedefleri arasına Kütahyaspor'u profesyonel lige taşımayı sizinle paylaşan bir aday vardı ve tek aday vardı oda bendim. Bunun gereğini yapacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Takımımızın 1966 ruhunu yaşayalım"

Geçmiş yönetimlerin tamamına ayrı ayrı teşekkür ederken Başkan Işık, "Takımımızın 1966 ruhunu yaşayalım, yaşatalım, Kütahyaspor bozulmasın. Yani Kütahya Belediyespor olsaydı Kütahyaspor'un adı kalmıyordu ortada. O yüzden Belediye Kütahyaspor'un adının önüne 'Belediye' ibaresini getirdik. Belediye kimliği altında belediyenin bir şirketi ile Kütahyaspor adına sponsorluk anlaşması protokolü imzalayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle geçmiş yönetimlerin tamamına ayrı ayrı teşekkür ederken, yeni seçilen yönetimdeki başta Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere hepimize başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kütahyaspor, 'Belediye Kütahyaspor'un oldu, yeni başkan Cahit Özel

Kütahyaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel ise, bir konuşması gerçekleştirerek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyaspor üyelerine ve Kütahyaspor taraftarına teşekkürlerini sundu.

Kütahyaspor olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde oluşan yeni yönetim ise; Başkan Cahit Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Okçu, Ahmet Uluca, Erdoğan Çolak, Ali Korkmaz, Mehmet Erdem Özdoğan, İsmail Şen, Ali Akalın, Ahmet Bakırsözer, Yakup Tongatürk, Aziz Gündüz, Halil Doğlarlıoğlu, Mehmet Türker, Mehmet Demir ve İbrahim Gülhan'dan oluştu.

Üst Kurul delegeliğine Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cahit Özel ve Abdullah Damcı, Denetleme Asil üyelerine Murat Ozan, Özdemir Arat ve Murat Güner seçildi.