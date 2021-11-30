Başkan Alim Işık: "Belediye olarak ekmek zammına itiraz ettik"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ekmek zammına itiraz ettiklerini ve komisyondaki görüşler doğrultusunda, 220 gram ekmek yerine 240 gram ekmeğin 2,5 TL'den satılacağını söyledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklama ile ekmek satış fiyatları hakkına bilgi verdi. Geçtiğimiz hafta esnaf odasının 220 gram ekmeğin fiyatını 2,5 TL yükseldiğini belirten açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Başkan Işık, bu açıklama üzerine Kütahya Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'nün gerekli itirazlarını yaptığını söyledi.

Yapılan itirazların değerlendirildiğini ifade eden Başkan Işık, “29 Kasım 2021 tarihinde Valimiz Ali Çelik başkanlığında, belediyemiz, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Esnaf Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri bir araya gelerek, bizim itirazlarımızı değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda 240 gram ekmeğin fiyatının 2,5 TL olmasına oy birliği ile karar verildi. 20 gramlık eksik ekmeğin yeniden vatandaşa 240 gram olarak verilmesi konusunda tarafların gösterdiği irade ve tüm katılımcılara, Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Vatandaşımızın ekmeğini zamlanmadan evine götürmesini vesile olmaya çalışacağız"

Kütahya Belediyesi'nin sadece istişari olarak komisyonlarda görüşlerini beyan ettiğini hatırlatan Başkan Işık, belediyenin resmi itirazını da yapması durumunda komisyonun yeniden bir araya gelerek yeni bir değerlendirme yapabildiğini söyledi.

Başkan Işık, belediye olarak 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle belediyenin müsteciri durumunda olan halk ekmek ile yapılan görüşme sonrasında 240 gramlık ekmeğin 2 liradan satılması konusunda görüş birliğine varıldığını dile getirdi.

Halk ekmek büfelerini artırmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Işık, “Vatandaşımızın ekmeğini zamlanmadan evine götürmesini vesile olmaya çalışacağız. Daha önce bilindiği gibi 240 gram ekmek fırıncılar odasında 2 liraydı. Halk ekmekte ise 1,5 liraydı. Esnafımızın da içinde bulunduğu durum dikkat alınarak gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra fırıncılar odasında 240 gram ekmek 2,5 TL, belediyemizin kontörlünde ki ve ihale şartları gereğince en az yüzde 20 oranında indirimli satış yapmak zorunda olması gereken halk ekmekte 2 lira olarak satılacak” diye konuştu.

Başkan Işık, Uşak ilinde de aynı fiyatlar üzerinden satışların yapılacağını belirtti. Daha önce yapılan açıklama ile birlikte ekmeğin kilogramının 11 lira 36 kuruş olduğunu ifade eden Başkan Işık, dün yapılan toplantı sonunda bu fiyatın 10 lira 41 kuruşa indiğini ifade etti. Başkan Işık, esnafların ve vatandaşların orta yolda buluştuğu bu fiyatların hayırlı olmasını temenni etti.