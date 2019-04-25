Başkan Alim Işık: "Fuar alanındaki eksikleri giderip, daha kapsamlı hale getireceğiz"

11. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, " Öncelikle ilimizde gerçekleştirilen ve gerçekten önemine hepimizin inandığı böyle bir fuarda birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Hepimiz biliyoruz ki ülkelerin ekonomisinde ve istihdamında önemli düzeyde pay alan tarım sektörü ülkemizde son dönemde her ne kadar oransal fazla düşüş gösterse de statajik önemi açısından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala önemini korumakta, temel olarak bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere iki ana alanda yapılan bu tarımsal faaliyetler bu tür fuarlarla teknolojinin tanıtımına, ayrıca diğer teknolojiler olarak tanımladığımız hem kaliteli tohumluk, sulama, gübre, gübreleme, mekanizasyon ve benzeri teknolojilerin üreticilerle buluşturulmasında önemli yere sahip. Fuarların amacı bu. Bir tarafta üreticilerimizin ürettiği faaliyetlerle ve ürünler, diğer tarafta bunlara hizmet edecek daha modern teknolojilerle üretimi gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen teknolojileri bu alanlarda buluşturmak. İnanıyorum ki burada yurt içinden değişik illerimizden gelen birçok üreticimiz, sanayicimiz, tarım makinaları, enerji ve traktör üretimi başta olmak üzere, sulama ekipmanları, süt makineleri gibi birçok tesisi burada üreticilerimiz ayağında görecekler. Bazı ticari ilişkilere bu fuarlar vesile olacak. Onun için önemsiyoruz. 11.'si gerçekleştirilmiş, bu güne kadar da bu işi aralıksız yürüten ilimizin tüm kamu kurum ve kuruluşları ve fuar organizasyonu ile uğraşan kardeşlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra önemi daha da artacak ve bizde Kütahya Belediyesi olarak bu alanı daha iyi değerlendireceğiz ve var olan eksikliklerini en kısa zamanda gidererek, ilimize yakışan güzel bir alana dönüştüreceğiz. Başka faaliyetlerle ilgili düşüncelerimiz de var. Zamanla inşallah onları paylaşacağız. Şu anda önemli olan bu fuarın bu süre içerisinde sağlıkla, sıhhatle ve Kütahya'mıza yakışır bir şekilde gerçekleştirilmiş ve tamamlanacak olması. İlimizde sizleri ağırlamaktan, bu fuara katılan firmalarımızı ilimizde görmekten hepimiz mutluyuz. İnşallah hayırlara vesile olur, tarafları buluşturur, hem ekonomik, hem sosyal açıdan verimli bir fuar olmasını diliyorum” diye konuştu.