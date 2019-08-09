Başkan Alim Işık: "Ilıca, Kütahya'nın en gözdesi olacak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca'yı Kütaha'nın en gözde yerlerinden birisi haline getireceklerini ifade etti.

Işık, "Ilıca Kaplıcaları'mızın çok önemli ve tarihi değeri olan Hasulhas Havuzları'nın açılışında bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda farklı işletmecilik yöntemleriyle söz konusu tesislerimiz, Ilıcadaki vatandaşlarımız ve şehrimizin değişik yerlerinde gelen vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi. Bu yıl sistemi biraz daha değiştirerek Belediyemizin ortaklığında faaliyet gösteren Simpaş üzerinden havuzların, hamamın ve diğer tesislerimizin çalıştırılmasına karar verdik. Bizim bir hedefimiz var. Ilıca'yı Kütahya'nın en gözde yerlerinden biri yapacağız ve burada verilen hizmetler şehrimizde verilen hizmetlerin en kalitelisi olacak. Kaliteli hizmet alacaksanız, doğal olarak bunun bir karşılığı olacak. Bedava verilen hizmetin kalitesinin yüksek olmasını bekleyemeyiz. Buradaki hizmetlerin fiyatlandırılmasında bu esasla yola çıkılmıştır. Simpaş zarar etmeyecek aynı zamanda sunduğu hizmetin en kalitelisini verecek. Çünkü vatandaşlarımızın bu hizmet kalitesine layık olduğunu düşünüyoruz. Ilıcaya gelen misafirlerimiz bu bölgede gönül rahatlığı ile tatilini yapabilmeli. Bu vesileyle Simpaş yönetim kurulu başkanı ve üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YENİ SU KAYNAKLARI BULACAĞIZ"

Kütahya Belediyesi'nin Ilıca'daki çalışmaları ile ilgilide bilgiler veren Başkan Işık, "Ilıca'nın mevcut su kaynakları şuan ki tesislere ancak yetiyor. 35'er litrelik iki kuyumuzun besleyebildiği alt yapı maalesef şuanda bulunduğumuz bu yerleşim. Ilıcaya yeni yatırımlar kazandırabilmek, daha kaliteli hizmetler verebilecek turizm tesisleri kazandırabilmek taktir edersiniz ki ek su kaynaklarının varlığıyla yakından ilişkili. Bu sebeple belediye olarak bölgede yaklaşık 48 bin dekarlık bir alanın jeotermal su arama ruhsatını aldık. Yeni kaynak arayışlarımız devam edecek. Ruhsat sahamız içerisinde yeni bulduğumuz jeotermal su kaynaklarını inşallah şehrimize kazandırıp, buna göre yeni yatırımlarımızı 5 yıl için planlayacağız. Ama önce suyun ne kadar olduğunu, hangi sıcaklıkta yeni kaynak sahibi olacağımızı görmemiz gerekiyor. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen başta Valiliğimiz ve İl Özel İdare olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni su kaynakları bulduğumuz anda Ilıca, sadece Kütahya'nın değil Türkiye ve dünyanın adından söz ettiği çok önemli bir turizm merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Törende Simpaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Türker, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Tören, Hasulhas Havuzları'nın açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.(EFE-)