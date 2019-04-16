Başkan Alim Işık ilk resmi nikahını kıydı

Dr. Alim Işık, ilk resmi nikahını kıyıp, Melek ve Selim çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığı görevini devralan Dr. Alim Işık, ilk resmi nikahını kıydı. Melek Tümtürk ile Salim Çıra çiftinin bir ömür boyu birlikte mutlu olma kararlarını resmileştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, evlilik cüzdanını geline verdi.

Gala Düğün Salonunda gerçekleşen törende birlikte mutlu bir gelecek kurmak için ilk adımı atan çiftin nikahını kıymaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Işık, Melek Tümtürk ile Salim Çıra'yı tebrik edip bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Melek Tümtürk ile Salim Çıra çiftinin ailelerini de tebrik eden Başkan Işık, daha sonra masaları tek tek dolaşıp nikah törenine katılan davetlerle sohbet etti. Başkan Işik'a yoğun ilgili gösteren misafirler yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.