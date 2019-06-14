Başkan Alim Işık, İtalya'da Kütahya'yı tanıttı

Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katılımıyla İtalya'nın Fabriano şehrinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı'nda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden beri, yüzyıllardır ateşin ve toprağın sırrının saklandığı şehirdir. Şehrin ambiyansının büyüsü ve el değmemiş kültürü, kendi sakinleri tarafından da keşfedilmeyi beklemektedir" dedi.

Kütahya'nın 580 bin nüfusu ile zengin yer altı kaynaklarıyla dünya bor rezervinin yüzde 40'ına sahip bir il olduğunu kaydeden Başkanı Işık, "31 Ekim 2017'de şehrimizin tarihinde yeni bir sayfa açtık. Çinisiyle ünlü Kütahya, Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehir olarak tescillendi. Bu konuda destek olan tüm şehirlere teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması çerçevesinde Kütahya, kültürün sürdürülebilir bir şehir olma yolunda büyük role sahip olduğunu gösterme şansına sahip. Bu gündemde sunulan amaçlar, hedefler ve eylemler Yaratıcı Şehir Kütahya'nın zorlukların üstesinden gelmesi ve yeni başarılar elde etmesi için rehberlik edecektir" şeklinde konuştu.

Zanaat ve Halk Sanatları alanındaki tüm şehirleri Kütahya'ya davet eden Işık, "Ağa katkı verme amacıyla önümüzdeki dönemlerde koordinatör yardımcılığı ve hatta koordinatörlük görevlerini üstlenmek istiyoruz. Hep birlikte, şehrimiz ve ağ için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanları ve Koordinatörlerin katıldığı toplantıya; Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci ve Zafer Kalkınma Ajansı Proje Uzmanı Utku Çil de katıldı.(EFE-)