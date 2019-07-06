Başkan Alim Işık: "Kavga yok, hizmet var"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Biz Kütahya'yı barıştırma sözüyle geldik. Kimseyle kavgam yok. Biz hizmet merceğindeyiz. Kütahya Belediyesi hizmet makamıdır. Hizmetimizi yapacağız, bedelini de Kütahyalılar olarak hep beraber ödeyeceğiz" dedi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği üç aylık değerlendirme toplantısında, seçimden önce taahhütte bulundukları beş hedef ve beş anlayışı hemen uygulamaya başladığını söyledi.

Işık, Kütahya'yı hem yaşayanlar hem de yatırımcılar açısından tercih edilen ilk 5 il arasına sokmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belirlenen hedefleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Işık, "Bilindiği gibi, seçim öncesi beş hedef belirlemiştik. Birincisi sosyal barışı sağlamak, ikincisi Kütahya'da göçü durdurmak, üçüncüsü yaşlanmış nüfusu gençleştirmek, dördüncüsü Kütahya'mızı hem yaşayanlar hem de yatırımcılar açısından tercih edilen ilk 5 il arasına sokmak ve beşincisi de Kütahyaspor'umuzu birinci lige çıkarmak gibi bir taahhüdümüz vardı. Bunları nasıl gerçekleştireceğiz sorusunun cevabı olarak da önce yaklaşımı ortaya koyduk. Bunu da açık kapı, katılımcı, şeffaf, sosyal ve yerinde hizmet ve buluşma belediyecilik anlayışlarını ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

"TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Kentin şehir içi trafik sorunu olduğunu ve bunu ilerleyen günlerde düzenleyecekleri çalıştayda alınacak şura kararları ile çözeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Işık, "Kütahya'yı barıştırma sözüyle geldik. Kimseyle kavgam yok. Biz hizmet merciindeyiz. Kütahya Belediyesi hizmet makamıdır. Hizmetimizi yapacağız, bedelini de Kütahyalılar olarak hep beraber ödeyeceğiz. Geçmişte yapılan ne varsa herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Mart 2019 tarihi itibari ile 629 milyon TL'lik kesinleşmiş ve ortaya çıkacak bir maliyet tablosu olduğunu duyurduklarını ve farklı yorumlar gelmeye başladığını söyleyen Işık, “Biz bu Kütahya'yı barıştırma sözüyle geldik. Kimseyle kavgam yok. Biz hizmet merceğindeyiz. Kütahya belediyesi hizmet makamıdır. Hizmetimizi yapacağız, bedelini de Kütahyalılar olarak hep beraber ödeyeceğiz. Geçmişte yapılan ne varsa herkese teşekkür ediyoruz. Ama kimseyle kavga ortamına sunacak tartışmalara giremeyiz. Biz gerçekleri tespit ederiz, kamuoyuyla paylaşırız. Bir taraftan borçları ödüyoruz, bir taraftan yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor, borcun altına sığınıyor, Alim Işık verdiği sözleri yapamayacak” diye. Hayır, hem borcu ödeyeceğiz, hem verdiğimiz sözlerin fazlasını yerine getireceğiz. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Biz yerimizde durmuyoruz. Birlikte başaracağız. Bir kez daha net söylüyorum. Verdiğimiz sözlerin tamamı hatta fazlası yerine gelecek. Bu borçlarda ödenecek" ifadelerini kullandı.

“5 YILLIK DÖNEMDE SIFIR DAVA DOSYALI BİR BELEDİYE İSTİYORUM”

En önemli sorunlarımızdan birisi, Katı Atık Birliği ile çöp toplama transfer ve imha tesisleri zincirinden oluşan Katı atık problemi olduğunu ifade eden Işık, “Ciddi sıkıntılarımız vardı, çözdük. İlgili Firmayla davalık olan konuların bir kısmı devam ediyor, bir kısmında karşılıklı uzlaşma yolunu deniyoruz ve yeniden ihale sürecine girdik. Eski Firma ile olan Kütahya'nın kavgalı dönemi bitti. Uzlaşmayı öne çıkarttık. Mümkünse 5 yıllık dönemde sıfır dava dosyalı bir belediye istiyorum dedik. 3 aylık faaliyetlerimizle ilgili hiçbir dava dosyası ortaya çıkmadı. Ama mevcut 577 adet derdest olan değişik mahkemelerde süren da dosyalarımız var. Geçmiş 5 yılda 757 adet dava dosyası sonuçlanmış” diye konuştu.

Basın toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Kölgeli, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk katıldı.