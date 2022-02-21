Başkan Alim Işık: "Kütahya çininin başkentidir"

Kütahya Belediyesi ile Manisa Akhisar Belediyesi arasında gerçekleştirilen ‘Ön Yargıdan İstihdama' projesi iş birliği kapsamında Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki çini kursiyerlerine Kütahya'da kültür turu düzenlendi.

Hafta sonunu Kütahya'da geçiren Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezindeki Çini Kursiyerleri, UNESCO Ağı Şehirler Zanaat ve Halk Sanatları alanında tescillenmiş zenginliğini tanımak amacıyla, çini kursiyerleri şehrimizi uluslararası camiada tanıtan ve efsane olarak bilenen çark ustası Mehmet Yıldırım ile tanıştılar. Çark ve çini sanatının incelikleri ile ilgili bilgiler edinen kursiyerler, ardından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi, her gün bir desen yaparak adeta desen fabrikası gibi çalışan, büyük tabakları ile ünlü üstat Hamza Üstünkaya ile tanıştılar.

Kültür gezisi kapsamında kursiyerler, Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi, Kütahya Belediyesi Sıtkı Olçar Çini Müzesi, Unesco Zanaat ve Halk Sanatları Konağı, Kütahya Çini Müzesi ve Macar Evini ziyaret ettiler.

Son olarak Kütahya Kalesinde yer alan ve 45 dakikada şehir turu atarak eşsiz manzarası eşliğinde Kütahya'nın yöresel yemeklerini sunan Döner Gazino'da, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile bir araya gelen kursiyerler, geziden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Kütahya'ya hayran kaldılar

Misafirlere kısa bir hoş geldiniz konuşması yapan Başkan Işık, Kütahya Belediyesi'nin, çininin başkenti olarak Türkiye'de Seramik Şehirler Ağı'nın kurulmasındaki çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Çini sanatının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda eğitimler verildiğine değinen Başkan Işık, UNESCO Şehirler Ağı kapsamında ilde Zanaat ve Halk Sanatlarının yaygınlaştırılması ve uluslararası mecrada duyurulması hususunda projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu iki şehrin kültür gezisinde bir araya gelmesinin yeni projelere vesile olmasını dileyen Başkan Işık, kültür turu ziyaretlerinin önemini vurguladı ve “Bu gibi kültür ziyaretleri ile Zanaat ve Halk Sanatlarımızı tanıtıyoruz, tanıtmaya devam edeceğiz.UNESCO Şehirler Ağı'nda yer alan kentimiz Zanaat ve Halk Sanatlarını görmek ve deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz ve kendilerini misafir etmekten mutluluk duyarız” dedi.

Kursiyerler, yapılan ziyaretler sonrasında çininin başkenti Kütahya'da hammadde bisküvi, boya temininde bulundular.