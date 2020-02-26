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Başkan Alim Işık: "Kütahya da e-ihracatın merkezi olabilir"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye’nin büyüyen e-ticaretine dikkat çekmek ve geleneksel ihracatçıların, yerel üreticilerin uluslararası pazarda e-ihracat ile çıkışını sağlamak amacıyla düzenlenen ’Batı Anadolu E-İhracat’ konulu konferansına katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye'nin büyüyen e-ticaretine dikkat çekmek ve geleneksel ihracatçıların, yerel üreticilerin uluslararası pazarda e-ihracat ile çıkışını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Batı Anadolu E-İhracat' konulu konferansına katıldı.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Batı Anadolu E-İhracat' konferansında katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu şehrin en önemli potansiyelidir. İnanırsanız, doğru projelerle doğru adımlar atılır ve gençlerimize ulaşılırsa e-ihracatın merkezlerinden birisi Kütahya olur. Batı Anadolu e-ihracat konferansının şehrimize ve ülkemizin birçok ilinden gelen başta gençlerimiz ve aziz milletimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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