Başkan Alim Işık: "Kütahya, tarihle iç içe yaşanılan bir şehir"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihle iç içe yaşanılan bir şehirdir. Ülkemizin en önemli termal sularını içinde barındıran sağlık şehridir" dedi.

Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferans için Kütahya'ya gelen 15 ülkeden gelen misafirler Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesinin Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) konferansına katılan 15 ülkeden 95 farklı konuşmacı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde verilen akşam yemeğine katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın Anadolu'nun en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan nadide şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Kütahya birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihle iç içe yaşanılan bir şehirdir. Ülkemizin en önemli termal sularını içinde barındıran sağlık şehridir. Doğal güzelliklerinin yanında, geleneksel ve modern el sanatlarının yaşatıldığı ender şehirlerden birisidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen siz misafirlerimizi Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne böylesi önemli bir organizasyonu düzenleyip sizleri şehrimizde ağırladıkları için ayrıyeten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugün sona erecek olan konferansa matematik alanında dünyaca tanınan pek çok bilim insanı konuşmacı olarak katıldı.