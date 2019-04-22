Başkan Alim Işık: "Kütahya'da yol turizmi daha da canlı olacak"

sınıf öğrencisi Ayşe Karadereli ile 4. sınıf öğrencisi Turan Aras Akpınar'a devretti.

Geleneksel hale gelen koltuk tesliminde Abdurrahman Paşa İlkokulu Müdürü Ali Sezgin ile sınıf öğretmenleri de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makam koltuğuna ilk olarak Ayşe Karadereli oturdu. Ayşe Karadereli'nin ilk talimatı şehrimizde yer alan fuarların geliştirilerek artması oldu.

Daha sonra Belediye Başkanı Turan Aras Akpınar ise şehir merkezinde büyük bir yeşil alan oluşturulmasını, turizmin geliştirilmesi ve canlanması doğrultusunda çalışmaların başlaması talimatını verdi.

Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın projelerini destekliyoruz.Turizmin canlandırılması konusunda Kütahya'mızın çevre yollarına sağlı sollu daha kullanışlı olacak şekilde güzelleştireceğiz. Başka illerden gelen yolcuların artık Kütahya'mızda belli sürelerde vakit geçirerek ilimizden ayrılmalarını sağlayacak tesisleri kazandırıp turizmimizi canlandıracağız. Bu vesileyle sizlerin nezdinde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.(EFE-)