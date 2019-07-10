Başkan Alim Işık: "Kütahya'nın trafik ve ulaşım sorunu mutlaka çözülecek"

Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı başladı.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştayının temel amacının Kütahyalılar'ın görüşlerinin alınarak trafik ve ulaşım sorunlarını çözmek istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizde bulunan 66 mahallesinin ortak sorunu nedir? Diye bir soru sorulsa tamamından gelecek tek bir cevap var, trafik. Biz seçim öncesi mahalle ziyaretlerimizde gittiğimiz her mahallede mutlaka trafik ve ulaşımla ilgili birçok sorunla karşılaştık. Çözüm önerimiz şu demek yerine böyle bir çalıştay sözü verdik. Bunun yanı sıra hemşehrilerimize inşallah Eylül veya Ekim ayında gerçekleştireceğimiz istihdam ve sosyo ekonomik potansiyelimizin belirlenmesine yönelik bir çalıştay yapacağımızın sözünü vermiştik. Öncelikli olarak yaz tatilinde acil çözüm bekleyen trafik ve ulaşım sorunlarına neşter vurmak istiyoruz. Öğrencilerimiz yokken ve tekrar şehrimiz Üniversitesine gelmeden önce bu sorunların çözümünü mutlaka bulmamız gerekiyor. Sizlerin değerli görüşlerine ihtiyacımız var. Evet bizimde bildiğimiz, olması gereken çözüm önerilerimiz var. Ama istiyoruz ki bu Kütahyalı hemşehrilerimizin ortak kararı olsun. Hemşehrilerimizin de görüşlerini alarak bu işi şekillendirelim ve biz yaptık oldu anlayışına müsaade etmeyelim. 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayının temel amacı budur" ifadelerini kullandı.

"Bir kentin ulaşımla ilgili bir sorunu varsa, o kentte huzur yoktur"

1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı'nın üç gün boyunca devam edeceğini ve ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Üç gün trafik ve ulaşım konusunu konuşacağız. İnanıyorum ki çok değerli görüşlerinizi yansıtacaksınız. Biz bundan mutlaka yararlanacağız. Çünkü bir kentin ulaşımla ilgili bir sorunu varsa, o kentte huzur yoktur. Burada trafik ve ulaşıma dair her türlü sorunu konuşacağız. Mutlaka çözüm odaklı bir çalıştay olmasını arzu ediyoruz. Ne konuşacaksak burada konuşalım, doğru ya da yanlış her şey burada konuşulsun istiyoruz. Sizlerin görüşlerini çok önemsiyoruz. Hepsi kayıt altına alınacak ve mutlaka değerlendirilecek. Bu duygu ve düşüncelerle 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçen tüm Belediye Başkan Yardımcılarımız, Ulaşım Müdürlüğümüz ve diğer müdür, çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta muhtarlarımız olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştayımızın Kütahya'mıza, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

1.Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Uludağ, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Erdem ile İl Trafik Şube Müdür Vekili Erkay Arıcı'nın

sunumu ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ile devam edecek.

Çalıştay, 12 Temmuz günü sona erecek.(EFE-)