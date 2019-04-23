Başkan Alim Işık, özel öğrencilerle bir araya geldi

Kütahya Valiliği ve NG Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Hayallerini çiz' projesi kapsamında Bahattin Çini Özel Eğitim Merkezinde okuyan özel öğrencilerin istekleri bir bir yerine getirildi.

Bahattin Çini Özel Eğitim Okulundaki 85 özel öğrenciye ‘En büyük halin nedir' diye soran NG Eğitim Vakfı, hayallerini resim çizerek anlatmalarını istedi. Hayallerini resmeden öğrencilerden bazıları, polis, bilgisayar mühendisi, oto tamircisi, aşçı, veteriner, itfaiyeci, asker olmak gibi isteklerini, bazıları da marjinal olmak, okulda kedi beslemek, ağaç dikmek ve damat olmak gibi hayallerini resme döktü.

Proje kapsamında çocukların hayali 20 gün gibi kısa sürede yerine getirildi. Hayalleri gerçek olan öğrenciler kısa bir video sunumu ile katılımcılara sundu.