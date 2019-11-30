Başkan Alim Işık: "Yeni binalarınızda sağlık ve huzur içerisinde oturun"

Vefa Mahallesi'nde oturan hak sahiplerinden 1453 Konutlarını tercih eden vatandaşlar için noter eşliğinde kura çekimi Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekimi öncesi Vefa Mahallesi'nde ikamet eden hak sahiplerine hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, noter huzurunda çekilecek kuraların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

1453 Konutlarını talep eden siz değerli hemşehrilerimize bugün kura çekimi yapacağız diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK; Sizin elinizdeki taşınmazın bugünkü yeni taşınmaza karşılık gelen metre karesi hesaplandı. Daha sonra yüzde 20 arsa farkı, yüzde 5 düzenleme ortaklık payı kesintisinden vazgeçme ve yaklaşık yüzde 3 amortisman payı olmak üzere toplamda yüzde 28 oranında sizlerin lehine bir tercihle sizin mal sahibi olmanızın imkanını oluşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimize 1453 Konutlarından bende yararlanmak istiyorum diyen vatandaşlarımız için uygulamamız devam edecek" dedi.

NOTER HUZURUNDA KURA

Başkan Işık, "Şuana kadar bize 162 vatandaşımız, ben elimdeki taşınmazı 1453 Konutlarındaki taşınmazla değerlendirmek istiyorum diye başvurdu ve şuanda bu 162 kişinin sıralamasını belirleyeceğiz. Her vatandaşımızın ortalama ikiye yakın taşınmaz hakkı var. Dolayısıyla 300'ün üzerinde konutumuz bugün sahiplerini bulacak. Bize inandığınız ve bugüne gelmemize katkı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yeni binalarınızda sağlıkla sıhhatle huzur içerisinde oturmanızı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Programda Başkan Işık, çekilişe katılan hak sahibi hemşehrilerini dinleyip, sorularını yanıtladı.

Daha sonra program çerçevesinde Kütahya 2. Noterliği yetkilileri tarafından hak sahibi vatandaşlara çekiliş ile ilgili bilgi verildi.

Programda Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, noter huzurunda gerçekleşen çekilişle ilk 3 ismi belirleyip açıkladı. Kura çekiminin sona ermesiyle birlikte 162 konut sahibini buldu.