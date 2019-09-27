Başkan Alim Işık: Zafertepe Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kuracağız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafertepe Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kurulacağını ifade etti.

Kütahya'da İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

İtfaiye Haftası etkinlikleri, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi ve itfaiyecilikte kullanılan malzemelerin sergilendiği sergi açılışı, yangın söndürme tatbikatı ve kazaya müdahale anı tatbikatı ile devam etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İtfaiyecilik gerçekten her meslek gibi kutsal bir meslek. Ama çok da zor ve zahmetli bir meslek. Bu meslek insan için insanlık için önemli. Belediyenin görevleri arasında devredilemeyecek ve yaptırılamayacak görevlerden birisi bu. Onun için Kütahya'nın gelişimini de dikkate alarak 2020 programımıza ikinci itfaiye istasyonumuzu koyduk. İlk planladığımız işlerden birisi buydu. İmar düzenlememizi yaparak yerimizi ayırdık. Zafertepe Mahallesi'nin bulunduğu bölgeye inşallah ikinci itfaiye istasyonumuzu kuracağız. Bu istasyonun o bölgede kurulmasıyla beraber en uzak müdahale bölgesine yaklaşık 12-13 dakikada gidebiliyordu. Bunu 5-6 dakikaya indireceğiz. İşte o 5 dakika belki de onlarca canı kurtarmış olacağız. Kütahya'nın hak ettiği hizmetleri en hızlı şekilde vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi ve itfaiyecilikte kullanılan malzemelerin sergilendiği sergi açılışı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından gerçekleştirildi.

Serginin gezilmesinin ardından Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin yangın söndürme tatbikatı, kazaya müdahale anı tatbikatı gerçekleştirildi.