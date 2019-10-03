Başkan Alim Işık'tan öğrencilere 'İkametgah' çağrısı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üniversite öğrencilere ikametlerini Kütahya'ya taşımalarını istedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenininde konuşan Başkan Işık, "İki üniversitemizde gerçekte 50 bine yakın öğrencimiz var ve hizmeti Kütahya'dan alıyor. Ama resmiyette yok" dedi.

İkametgahını Kütahya'ya taşıyan öğrenciler için indirimli alış veriş imkanı sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Pof. Dr. Alim Işık, "Kütahya genelinde yaşayan her 12 kişiden birinin, şehir merkezimizde yaşayan her 8 kişiden birinin öğrenci olduğu bir ilde, gerçekte 600 bine yakın vatandaşımızın ikamet ettiği Kütahya'da maalesef resmi kayıtlarımız bunu göstermiyor.

Kütahya merkezinde 300 bine yakın vatandaşımızın hizmetine koşan Kütahya Belediyesi, gerçekte 246 bin nüfus karşılığında aldığı kaynaklarla bunu yerine getirmeye çalışıyor. Özellikle bu sorunun çözümü konusunda saygıdeğer Kütahyalı hemşehrilerim ve siz değerli öğrenci kardeşlerimden şehrimize katkı yapmanızı arzu ediyoruz. Çünkü üniversite topluluğu dinamit bir topluluk, toplumların yönlendirilmesinde, geleceğe hazırlanmasında en büyük görevleri yüklediğimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bulunduğu bir topluluk. Eğer şehre gerek siyasi gerek sosyal gerekse bilimsel anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek şekilde katkıda bulunamazsak bu toplumlar maalesef alaşağı olur. İki üniversitemizde gerçekte 50 bine yakın öğrencimiz var ve hizmeti Kütahya'dan alıyor. Ama resmiyette yok.Önümüzdeki 4 yıl boyunca lisans programına kayıt olan öğrencilerimiz burada. 2 Yıl boyunca ön lisansa kayıt olan öğrencilerimizde burada. Gelin birinci adres olarak ikametgahlarımızı Kütahya'mıza taşıyalım. O zaman gerçek nüfusla resmi nüfus birbirine yaklaşacak, kaynaklarımız artacak ve size sunmaya çalıştığımız hizmetin kalitesi yüzde yüze yaklaşacak. Bunun için bu dönem sizlerle şehrimize sahip çıkmak adına ciddi bir proje hazırlığımız oldu. İkametgahlarını birinci adres olarak şehrimize taşıyan gençlerimize bu katkılarının karşılığında ulaştırmadan gıdaya kadar Kütahya Belediyesinin kendilerine verdiği ikamet kartlarıyla gittiklerinde anlaşmalı esnafımızdan belli oranlarda indirim alacaklar.İnşallah öğrencilerimizle şehrimizin bütünleşerek burayı yaşanabilir kent olmada en iddialı grup olarak sizi görüyoruz. Çünkü bir nüfusun yüzde 15'e yakını genç ve üniversite öğrencisiyse inanıyorum ki bunların bu şehre çok ciddi katkıları olacaktır. Bu şehir öğrenci dostu ve kendi vatandaşına hizmet etmekten haz duyan bir şehir olacaktır" ifadelerini kullandı.