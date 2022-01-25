Başkan Altay, ayağının tozuyla çalışmalara katıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Pazarcılar Odası Başkanlığı'na seçilen Rıdvan Altay, Salı pazarının kurulacağı alandaki saha çalışmalarına katıldı.

Tavşanlı Salı pazarının kurulacağı Yeni ve Hanımçeşme mahallelerini kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda belediye ekipleri ile kar küreme ve temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Altay, "Pazarcı esnafımız en iyi koşullarda çalışması gerekir. Bu kar kış şartlarında mağdur edilmeyecektir. Bu konuda belediye ekiplerine de çalışmalarında başarılar diler, görevini en iyi şekilde yerine getiren personele teşekkür ederiz" dedi.