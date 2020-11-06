İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Arif Teke: "Altıntaş için çalışıyoruz"

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Ankara’da çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Ankara'da çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Bugün Ankara ziyaretimizde Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, MTA Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Kara, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Daire Başkanı İrfan Filik ve Organize Sanayi Bölgeleri, Genel Müdür Yardımcısı Soner Erkek ile görüştük. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişimi ve daha iyi şartlarda yaşanabilecek Altıntaş için var gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.