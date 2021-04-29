Başkan Arif Teke: ''Altıntaş için gece gündüz çalışıyoruz''

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe halkı ve gençler için son derece önemli projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''30 Ağustos Zafer Haftası Kutlamaları münasebetiyle ilçemizi şereflendiren, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçemiz ile ilgili sunduğumuz projelerimiz onaylandı. Bu kapsamda mevcut kapalı spor salonunun yanına, bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, bir adet basketbol ve voleybol sahası. Eski belediye binamızın gençlik merkezine dönüştürülmesi. Bunun yanında mevcut futbol sahamıza ek soyunma odası ve bir adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı işlerinin sözleşmesini imzaladık.

Yardımlarından dolayı, başta Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Bakanlık yetkilileri ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.