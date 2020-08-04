İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Arif Teke: Korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, zabıta ekiplerinin Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında aralıksız denetim yaptığını açıkladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde haftada bir kez kurulan pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, zabıta ekiplerinin Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında aralıksız denetim yaptığını açıkladı.


Pazarımız Sebze ve meyve ve tüm çeşitlerle tam kapasite hizmet vermeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında girişler kontrollü yapılıyor. Vatandaşlarımızın maske, esnaflarımızın maske ve eldiven kullanmaları konusunda gerekli denetimler ekiplerimiz tarafından sürekli yapılıyor. Bizde sahaya inerek vatandaşlarımızı bire bir uyarıyoruz. Salgın tamamen bitene kadar tedbirler aralıksız her alanda devam edecek. İlçemizdeki esanaflarımızın işyerleri de belirli aralıklarla denetleniyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte sosyal mesafe ve özellikle maske takmaları çok önemlidir. İlçe ekonomimize katkı sağlayan pazaramızın kesintisiz açık kalması için bu kurallara uymak çok önemlidir'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.