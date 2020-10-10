Başkan Arif Teke: ''Korona virüs vakaları hızla düşmekte''

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Son dönemde ilimizde ve ilçemizde uygulanan sıkı tedbir ve denetlemelerle Korona virüs vakalarında hızlı bir düşüş görülmektedir. Bizler bu oranın daha da düşmesi için, ilçe merkezimizde bulunan iş yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeller ile birlikte denetledik. Belediye olarak zabıta ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütmekte. İlçe Kaymakamımız çok sıkı tedbirler uygulatmakta. İnşallah kısa sürede bu salgından tüm ülkemiz kurtulur" ifadelerini kullandı.