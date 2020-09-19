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Başkan Arif Teke: ''Sosyal mesafe maske ve hijyen çok önemli''

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Son dönemde ilçemizde görülen pozitif vakalar hepimizi üzmüştür. İlçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp ile birlikte ilçe merkezimizde bulunan iş yerlerini denetledik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personellerince gerekli bilgilendirmeler esnaflarımıza yapıldı. Belediye olarak zabıta ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütmekte. İnşallah kısa sürede bu salgından tüm ülkemiz kurtulur" ifadelerini kullandı.

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