Başkan Arif Teke: "Zafer OSB, Zafer Havalimanı'nın önemini ve işlerliğini artıracaktır”

Altıntaş'a hizmet yolunda Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ile dayanışma içinde mesai farkı gözetmeden yoğun tempoyla çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Arif Teke,” Bölgemizin Parlayan yıldızı Altıntaş'a Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'la el birliği ve gönül birliği içinde hizmet ediyoruz” dedi.

Zafer Organize Sanayi Bölgesinin hizmete girmesi için sadece Altıntaş da değil, Kütahya ve Ankara'da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Teke, Organize Sanayi Bölgesinin hizmete girmesiyle Zafer Havaalanının daha çok rağbet göreceğini, işlerliğini ve önemini artırarak Altıntaş'ın hızlı bir gelişme ve atılım süreci içinde olduğunu ifade etti

İlçeye kazandırılan hizmetler hakkında da açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Arif Teke, “ İlçemize Spor Kompleksi, yürüyüş yolları, Millet Bahçesi, sosyal sorumluluk projeleri, toplu konut ve geniş çerçeveli hizmetleri yerine getiriyoruz. Roman vatandaşımızın da istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız” şeklinde konuştu