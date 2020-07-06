Başkan Arif Teke'den Bakan Kurum'a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nın biblosunu hediye etti.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sayın Murat Kurum'un ilimizi ziyaretleri kapsamında Zafer Havalimanımızda Kütahyamızın simgesi Zafertepe Şehit Sancaktar Anıtı'nın özel yapım simgesini hediye ettik. Ayrıca Altıntaş ilçemize yapılacak olan projelerimizi, İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte iletme fırsatı bulduk. Bakanlığımızın yapacak olduğu katkılardan dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Altıntaş ilçemize pazaryeri yapımı için 500 bin TL hibe, 1 buçuk milyon TL kredi verilecek. Bunun müjdesini aldık. İlçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.