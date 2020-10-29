Başkan Arif Teke'den Korona virüs uyarısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, havaların soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşları Korona virüse karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada “Yaz mevsimini geride bıraktık ve sonbahar mevsiminin ortasındayız. Hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve önümüzdeki günlerde, kış mevsimi yaklaştıkça, havalar daha da soğuyacak. Artık karşımızda sadece Korona virüs ile mücadele yok. Kış mevsiminde yaygın görünen grip hastalığı ile de mücadele söz konusu. Grip bilindiği gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Korona virüsün de belirtilerinin bunlar olduğu biliniyor. Bu yüzden karşımızda iki şüphe ve iki virüs var. Bu şüpheye düşmemek için ve bu hastalıkları yenmemiz için ise yapacak olduğumuz şey çok basit. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı yaşayalım. Doğum günü partileri, misafirlik ve toplu kutlamaları asla yapmayalım. Altıntaş Belediyesi olarak Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların açıkladığı tedbir programına Belediyemizin hizmet binalarında harfiyen uyuyor, personelimiz ile belediyeye gelen vatandaşlarımızın da kurallara uygun davranması için çaba sarf ediyoruz” dedi.