İhlas Haber Ajansı

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Başkan Arif Teke'den, Kur-an Kursu öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 4-6 yaş Kur-an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı ile boyama kalem seti hediye etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, ”İlçe Müftümüz Muammer Borlu ile birlikte 4-6 yaş Kur-an Kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimize “Bilge Pancar” isimli boyama kitabı ile boyama kalem seti hediye ederek sevinçlerine ortak olduk. Minik öğrencilerimizi yürekten kutluyor, Allah'tan zihin açıklığı temenni ediyorum” dedi.

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