Başkan Asaf Akar 15 yıldır çalıştığı personelleriyle vedalaştı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediyede görev yaparak emekliliğe ayrılmış personel, 2004-2019 yılları arasında görev yapmış Belediye Meclis Üyeleri ile belediye çalışanlarına, Belediye Kültür Evinde Başkan Asaf Akar tarafından veda yemeği verildi.

15 yıl Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart Yerel seçimlerinde aday olmayacağını aylar önce belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, ''Davetime icabet eden katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 yıl boyunca ilçem için elimden gelen tüm gayreti gösterdim. İnşallah AK Parti çizgisinde bundan sonra da hayatıma devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir. Aslanapa halkına bana 15 yıl boyunca bu onurlu görevi yapma fırsatı verdikleri için şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.

Başkan Asaf Akar, Emekli olan personellere belediyedeki hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Ayrıca; belediye çalışanları ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Asaf Akar'a plaket takdim edip saat hediye ettiler.