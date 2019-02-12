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Başkan Atakan: Üreticilerin et üretimini ve gelirini arttıracağız

Vali Ömer Toraman, Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Vali Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulunan Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Atakan, Kütahya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak, yüksek verime sahip üreticilerin et üretimini, gelirini artırıcı yıllık koç ve teke ihtiyacını karşılayacak üretim istasyonunu faaliyete geçirmek istediklerini söyledi.


Başkan Atakan, günün anısına Vali Toraman'a kepenek takdim etti.

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