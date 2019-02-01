Başkan Başer: Aizonai Antik Kenti'ni bir yılda 80 bin kişi ziyaret etti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının yıllık 80 bin rakamına ulaştığı açıklandı.

Antik kentini geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ''Aizonai Antik Kenti son dönemde yurt dışı ve yurt içinden turistlerin akınına uğruyor. Dünyanın ünlü dergileri kapak çekimleri için Antik Kenti tercih ediyor. Zeus tapınağı, tarihi köprüleri, anfi tiyatrosu, stadyum, dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi değerleri ve devam eden kazı çalışmalarıyla Türkiye turizminde öncü olacak bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. İkinci Efes olarak'ta adlandırılan Aizonai Antik Kenti'ne gelen yerli ve yabancı turist sayısında geçen yıllara göre bu yıl yüzde 100'ün üstünde artış olması bunun en büyük göstergesi. 2017 yılında 30 bin ziyaretçi gelen Antik kentimize 2018 yılında 80 bin civarı yerli ve yabancı turist geldi. Özellikle son dönemde Karadeniz ve Marmara bölgesinden gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizleri oldukça sevindirdi'' dedi.

Başer, ''Alman ve İngiliz turistlerin yanı sıra, Rus turistlerinde Antik Kente düzenledikleri turlarla ilgi göstermeleri bölgemizin turizm açısından geleceği için oldukça umut verici. Kış aylarında fotoğraf santçılarının Aizonai Antik Kentine ilgi göstermesi oldukça sevindirici. Hedefimiz kısa sürede bu ziyaretçi sayısını yapılacak olan çalışmalar ile 100 bin rakamının üzerine çıkarmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı tamamlamak. Bu konuda ilçe merkezine seyir terası projesi olmak üzere birçok çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çavdarhisar üstlendiği Kütahya'nın turizme açılan penceresi görevini layıkıyla yerine getirecektir'' diye konuştu.