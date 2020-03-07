Başkan Biçer: "2020, projelerle yatırım yılı olacak"

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı tarafından, ‘İstişare ve değerlendirme toplantısı' yapıldı. Belediye Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılına ait hizmet planlamalarıyla, yapılan hizmetler anlatıldı. 2020 yılında yapılması planlanan hizmet projeleri hakkında bilgiler verildi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, seçim çalışmalarındaki kitapçıkta yer alan hizmet projelerini hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti. Biçer, “Yarım kalan projelerin tamamlanması çalışmalarına devam ediyoruz. Yatırıma dönük çalışmalarımızın yanı sıra jeotermal kaynaklı çalışmalara da önem veriyoruz. 2020 yılı Simav için yatırımlar yılı olacak. İçinde 90 kişilik sinema salonu ve 300 kişilik konferans salonunun bulunduğu kültür evinin tamamlanması için gün sayıyoruz. Planlı bir düzenleme ile Eynal Kaplıcaları'ndaki apartların yenileme çalışmalarına başladık. Mozaikli evin bulunduğu alan için arkeopark projesini hazırladık. Tarihi bir özelliği bulunan Babukbey hamamını termal kent hamamı müzesine dönüştürüyoruz. Gölcük mesire alanına taş duvar bungolov evlerinin yapımını projelendirdik. Kışla caddesi üzerindeki binalar için cephe sağlamlaştırma projesini hazırladık. Zetyindalı millet kraathanesi için çalışmalar başlatıldı.Küçük sanayi sitesinin muhtemel yeri için esnaflarımızla görüşmelerimiz devam ediyor, Jeotermale dayalı ihtisas sera bölgesi için çalışmalarımız önemli ölçüde mesafe aldı. Eynal Kaplıcaları'nda yapılmak üzere projesi hazırlanan yarı olimpik yüzme havuzu için yer belirleme çalışması başlatıldı. Eynal Kaplıcaları bölgesinde güneş enerjisi santrali için yer belirlendi. Yöresel ürünlerin satış standı için hazırlıklar başladı. Jeotermal ısıtma sisteminde alt yapı çalışmaları ve reenjeksiyon kuyusu açılması için proje hazırlandı” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafında iki bölüm halinde sunumu yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.