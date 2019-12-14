Başkan Biçer: "Acil hizmetleri muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, acil hizmet planlarının yapılması konularının muhtarlarla görüşüldüğü toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından her ay düzenlenen toplantıya Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin ve merkez ilçe mahalle muhtarları katıldı.

İlçe merkezindeki mahallelerde acil olarak yapılması istenen konuların görüşüldüğü toplantı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Biçer, göreve geldikleri tarihten bu yana mahalle bazında yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, muhtarlarla birlikte alınan kararları değerlendirdiklerini belirtti. Biçer, “Termal ilçemizin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için Ankara'daki görüşmelerimizden çok önemli sonuçlar alıyoruz. Başta Kütahya Ak Parti Milletvekillerimiz olmak üzere Ar-Ge den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir AK Parti Milletvekili hemşehrimiz Hamza Dağ'ın büyük desteklerini görüyoruz. Hizmet planlarımızı ve yatırım dosyalarımızı ilgili genel müdürlüklere elden teslim ettik. Muhtarlarımızdan yeni proje tekliflerini bekliyoruz” dedi.