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Başkan Biçer, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer, basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Başkan Biçer, ziyaretlerinden dolayı ulusal basın temsilcilerine teşekkür etti. Biçer, “Belediye bünyesinde, Basın ve Halkla İlişkiler birimi oluşturarak, daha aktif bir iletişim sağlamak istiyoruz. Simav için projelendirerek, hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerin ulusal basın yoluyla vatandaşlarımıza iletilmesini arzu ediyoruz. Yaptığınız meşakkatli çalışmalarınıza saygıyla teşekkür ediyorum” dedi.

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