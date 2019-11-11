Başkan Biçer: "Çevre bilincine destek vereceğiz"

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çevre temizliği etkinliğine katıldı.

İnsani Yardım Vakfı Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy ve gönüllüler birlikte başlatılan çevre temizliği etkinliği, Acem Baba türbesinin bulunduğu bölgede biriken çöplerin toplanmasıyla gerçekleştirildi.

Başkan Biçer, Simav'da çevre bilincini oluşturmak adına tüm etkinliklere katılarak destek olacaklarını belirtti.

Biçer, "Çevre kirliliğini önleme konusunda, yerel yönetimlerden vatandaşlara, ailelere, eğitimcilere, toplumun her kesiminden ve her yaştan insana büyük sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizi düşünerek çevremizi temiz tutmak ve korumak için çevre bilincini oluşturmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çevre bilincinin temeli, doğayı ve doğal kaynakları korumaya yöneliktir.” dedi.