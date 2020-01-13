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Başkan Biçer: "Gölcük Krater Gölü, kar ve orman manzarasıyla ayrı bir güzel"

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşların Gölcük Krater Gölünü daha rahat ulaşabilmeleri için kar temizleme çalışması yapıldığını ifade etti.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşların Gölcük Krater Gölünü daha rahat ulaşabilmeleri için kar temizleme çalışması yapıldığını ifade etti.


Başkan Biçe, "Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Gölcük mesire alanındaki sosyal tesisler, misafirlerimize hizmet veriyor. Buz tutan gölün üzerinde fotoğraf çeken vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Tabiat harikası Gölcük mesire alanımızı, gelecek nesillere temiz bırakalım” dedi.


Biçer, ilçeye 11 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Krater Gölü'nün kar ve orman manzarasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu dile getirdi.

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