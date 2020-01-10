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Başkan Biçer: "Haberler, doğru ve tarafsız olmalı"

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ‘Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Başkan Biçer, Simav'daki basın temsilcilerinin tarafsız ve doğru haberleriyle kamuoyunu aydınlattığını ve bilgilendirdiğini söyledi.


Gazetecilerin kutsal bir görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Biçer, “Her türlü zor şartlarda fedakarca halkı haberleri ile bilgilendiren basın temsilcilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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