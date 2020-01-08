Başkan Biçer, kar temizleme çalışmalarını inceledi

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Biçer, ilçe merkezindeki ana arterler ile mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapıldığını, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirtti.

İlçe dışındaki köy yollarında kar temizleme çalışmalarının, Karayolları ekipleri tarafından aralıksız sürdüğü belirtildi.