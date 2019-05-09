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Başkan Biçer, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Kütahya’nın Simav İlçe Belediye Başkanı Adil Biçer, mahalle muhtarlarıyla ilçede uygulanacak projeler hakkında bilgi verdi.

Kütahya'nın Simav İlçe Belediye Başkanı Adil Biçer, mahalle muhtarlarıyla ilçede uygulanacak projeler hakkında bilgi verdi.


Mahalle muhtarlarının tebrikleriyle başlayan ziyarette, hizmet öncelikleri üzerinde istişare yapıldı. Muhtarların, kendi çevrelerinin seçilmişleri olduğunu hatırlatan Başkan Biçer “Mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar ile yeni projeleri, meclis ve encümen gündemine getireceğiz. Bütçe hesaplamaları ile merak edilen hususları, komisyonlar marifeti ile açıklığa kavuşturacağız. Önceliğimiz olan tahsilat ile tasarrufa çok önem veriyoruz. Muhtarlarımız ile yapacağımız ekip çalışmasıyla, hizmet planlarımızı hayata geçireceğiz. Yarın dönüp geriye baktığımızda, gerçekten bu şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yaptığımızı, halkımıza güzel eserler bıraktığımızı göreceğiz” dedi.

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